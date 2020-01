Julia Goerges: “Je me suis très bien préparée pour cet Open d’Australie”

Joueur de tennis allemand Julia Goerges Il a avoué dans une interview accordée à SportsChau que le bilan de l’année 2019 et quels objectifs sont fixés pour cette 2020, où l’Open d’Australie débutera dans quelques heures, le premier grand tournoi de l’année: “Si nous analysons attentivement l’année dernière, 2019 a été une année eh bien, là où j’ai encore une fois réussi à terminer parmi les 30 meilleurs joueurs du monde. Il est vrai que j’ai eu des mois de problèmes physiques qui m’ont empêché de jouer à mon meilleur niveau. De plus, j’ai changé d’équipe après de nombreuses années avec eux, depuis J’ai besoin de quelque chose de nouveau dans ma vie. Je me suis très bien préparé pour cet Open d’Australie et j’espère faire un bon résultat “, a déclaré Goerges, qui espère toujours revenir dans le top 10.

