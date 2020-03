Julia Görges se sépare de l’entraîneur Jens Gerlach

Selon Süddeutsche Zeitung, l’as de tennis allemande Julia Görges s’est séparée de son entraîneur Jens Gerlach après seulement avoir travaillé ensemble pendant quelques mois. Görges a commenté: “Jens et moi avons décidé de mettre fin à notre relation d’entraîneur.

Après avoir vérifié notre partenariat et notre situation personnelle, nous pensons qu’il vaut mieux suivre nos chemins séparés. “Le duo n’avait commencé à travailler ensemble qu’à la fin du mois d’octobre; le joueur de 46 ans avait renoncé à son poste de capitaine de l’équipe de la Fed Cup.

Auparavant, Görges s’était séparé de Michael Geserer et Sebastian Sachs en très peu de temps et le même schéma semble suivre avec Gerlach maintenant. Gerlach a déclaré à la SZ: «Julia et moi avons travaillé très intensément sur nos propres affaires au cours des cinq derniers mois.

Pour des raisons personnelles, cependant, nous avons convenu qu’il est dans l’intérêt de tous que je démissionne de mon rôle d’entraîneur. “Görges est actuellement classé n ° 38 au classement mondial et a été classé dans le Top 10 en 2018, la même année elle a atteint les demi-finales de Wimbledon.

Il n’y a pas encore de mot sur qui remplacerait Gerlacg. Pour le moment, elle sera accompagnée des entraîneurs de fitness Scott Byrnes et Physio Jörg Fauland pour les prochains tournois.