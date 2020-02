Julian Ocleppo – Le joueur de tennis qui a parcouru la rampe pour Tommy Hilfiger

À première vue, Julian Ocleppo, 22 ans, est l’un des nombreux compagnons du circuit de tennis. Il est classé n ° 309 au classement simple et n ° 231 au classement double et a atteint les demi-finales de l’événement ATP Challenger récemment conclu à Bengaluru, en Inde.

Cependant, peu de gens savent que sa mère Dee Ocleppo est mariée au créateur de mode américain Tommy Hilfiger et qu’il a également parcouru la rampe pour la marque Hilfiger à Milan. S’adressant à ESPN India, Ocleppo a déclaré: “Ce sont deux mondes très différents.

C’est amusant de faire partie de l’univers de la mode et de porter parfois ces vêtements fantaisie. Mais je me concentre sur le tennis. “Julian a été initié au sport par son père, Gianni Ocleppo, lui-même un ancien joueur du top 30.”

Les déplacements constants peuvent être difficiles, mais cela fait partie de ce que nous faisons en tant que joueurs de tennis et au fil des ans, j’ai appris à m’adapter plus rapidement à différents endroits. Ça fait partie de la vie de ma maman … le luxe … On se rencontre pendant les vacances …

Noël, Thanksgiving. Tommy vient parfois me voir jouer dans des tournois. Il soutient ce que je fais. Sinon, nous ne nous rencontrons pas vraiment ou ne parlons pas beaucoup. “Occlepo dit qu’il doit devenir mentalement plus fort pour concourir aux niveaux supérieurs, mais sait que le tennis est sa place.

“Mon père a été une partie si énorme de mon rêve. Je pense que ce dont j’ai besoin pour m’améliorer, c’est mon jeu mental. Les tournois de haut niveau comme les Grands Chelems sont une bête complètement différente. Quand vous voyez des gars comme (Roger) Federer et (Rafa) Nadal, vous vous rendez compte que vous devez être inhumain pour être aussi bon qu’eux. Le tennis est ma place … C’est qui je suis et où je veux rester. ”