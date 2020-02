Junior suisse de premier rang après une séance d’entraînement avec Roger Federer: “ C’était incroyable ”

Avec trois joueurs dans le top 12 de la liste IFT junior, l’avenir du tennis masculin suisse s’annonce brillant pour le moment, la prochaine génération de joueurs espérant porter l’héritage de Roger Federer et Stan Wawrinka.

Leandro Riedi, Dominic Stephan Stricker et JeffreyVon Der Schulenburg sont les plus grands espoirs du tennis masculin suisse pour le moment, tous nés en 2002 et avec de grands objectifs dans les années à venir. Stricker a atteint le quart de finale à l’Open d’Australie tandis que les trois joueurs se sont qualifiés pour les huit derniers de l’épreuve junior junior, portés par l’expérience unique qu’ils ont vécue en décembre.

Préparant la nouvelle saison, Roger Federer a invité les trois juniors chez lui à Dubaï, pratiquant avec eux et partageant ses connaissances avec les prochains compatriotes qui n’ont pas encore embrassé une vie sur le Tour professionnel.

Leandro Riedi a déclaré que c’était une expérience incroyable, à la fois sur et hors du terrain, apprendre beaucoup du champion de 20 fois majeur sur la façon de réagir dans les moments étroits, de travailler dans le gymnase et de manger, toutes des leçons précieuses pour quelqu’un qui aura 18 ans cette année.

“C’était une opportunité unique”, a déclaré Riedi. «C’était incroyable. Nous sommes allés à Dubaï et nous nous sommes entraînés avec le meilleur joueur de tous les temps; j’étais tellement reconnaissant et heureux. J’ai beaucoup appris de Roger et la pratique était amusante.

Il m’a donné d’excellents conseils sur la façon de prendre soin de mon corps et sur le côté mental du jeu. Je lui ai demandé comment jouer et gagner dans le cinquième set, à quel point c’était difficile et son état d’esprit à ce moment-là. Nous avons beaucoup parlé et c’était tellement agréable.

Sur cette base, être ici à l’Open d’Australie, c’est fascinant de voir tous les joueurs professionnels et leurs entraîneurs et d’observer comment ils travaillent dans le gymnase, par exemple, et comment ils mangent; c’est tellement spécial. Du point de vue du classement, tout va bien pour le tennis suisse.

Jeffrey et Dominic sont d’excellents gars et de grands joueurs; ils ont un grand avenir devant eux. J’adore pratiquer avec eux. Je m’entraîne davantage avec Dominic alors que Jeffrey s’entraîne ailleurs en Suisse. Cependant, c’est formidable d’avoir une telle compétition en Suisse et j’espère que nous pourrons nous pousser les uns les autres au sommet. ”