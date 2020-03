Jurgen Melzer: Il y en a peu, comme Roger Federer, qui peuvent encore le faire à cet âge

L’Autrichien Jurgen Melzer, qui s’est retiré du match en simple à la fin de la saison 2018, dit qu’il continue de jouer en double parce qu’il aime toujours jouer au tennis. Dans une interview accordée au site Web de l’ATP Tour, Melzer, 38 ans, a déclaré: «La raison pour laquelle je joue encore au tennis est que j’aime le sport.

Vous ne gagnez pas beaucoup d’argent en jouant aux Challengers et en jouant à l’ATP 250 en double, mais j’aime toujours le jeu et j’ai toujours le sentiment que je l’ai en moi pour gagner de gros tournois comme Hambourg [in 2019] et je pense que j’aurais des regrets si je ne l’avais pas fait.

J’avais toujours le sentiment qu’il me restait quelque chose. Le sport a tellement donné au cours des 20 dernières années que pourquoi ne pas continuer? Je suis content de l’avoir fait parce que maintenant je suis en mesure de jouer les grands tournois. J’ai eu une conversation avec ma femme et j’ai dit: «D’accord, je veux essayer [in 2019].

Je veux l’essayer jusqu’à l’Open de France et si j’ai le sentiment que je peux encore gagner des tournois et gagner de gros tournois, je vais continuer. Sinon, je préfère être à la maison avec mon fils et ma femme et faire autre chose.

Elle était d’accord avec ça et a dit: “D’accord, vous devez faire ce que vous avez à faire et ne pas avoir de regrets.” Elle était nageuse, alors elle sait ce que c’est que d’arrêter quelque chose que vous aimez faire ” . Melzer dit qu’il a été difficile de jouer des tournois et d’être loin de sa famille, mais espère améliorer son classement et réduire son calendrier de jeu dans les mois à venir. “J’ai joué beaucoup de matches, j’ai souvent été loin de chez moi.

Cela rend les choses difficiles, avoir une famille. Mais je savais que [last] L’année serait une année plus difficile car il faut revenir là où je pense appartenir et remonter le classement. Une fois que vous pouvez jouer [ATP Masters] 1000 tournois, vous pouvez peut-être réduire un peu le calendrier.

Évidemment, je ne pouvais pas pratiquer autant de doubles lorsque j’étais dans le Top 10 en simple. J’étais avec un très bon partenaire à l’époque avec Philipp Petzschner. Cela nous a aidés à être les meilleurs amis du terrain. Nous avons cliqué; nous n’avions pas besoin de nous entraîner autant pour être compétitifs.

En ce moment, je sais que si je veux rester, ou si je veux être encore plus haut dans mon classement, je dois m’entraîner. Je dois améliorer les choses pour gagner des tournois semaine après semaine ou pouvoir gagner des tournois. “L’Autrichien gaucher dit qu’il ne manque pas de jouer en simple car il savait qu’il n’était pas assez en forme pour concourir au plus haut niveau quand il a décidé de prendre sa retraite.

“Je peux dire avec une certitude à 100% que je ne manque pas [singles] un jour. J’ai choisi exactement le bon moment pour m’arrêter. J’étais toujours en forme, j’ai battu Milos [Raonic] lors de mon dernier tournoi, puis j’ai dû abandonner, je n’ai jamais joué mon dernier match, mais ça me va.

j’ai fait [singles] depuis très longtemps et j’ai fait ma paix avec ça et je sais que je ne suis plus assez bon. C’est la réalité à laquelle vous devez faire face après avoir été en tournée pendant 20 ans. Nous ne rajeunissons pas et seuls quelques-uns, comme Roger, peuvent encore le faire à cet âge. ”