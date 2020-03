Jurgen Melzer: “Si je continue à jouer c’est parce que j’aime ce jeu”

Il y a des joueurs de tennis qui savent parfaitement quand est la fin et d’autres qui coûtent un peu plus cher. Jurgen Melzer Il appartient au deuxième groupe. À presque 39 ans, Vienne navigue dans sa 22e saison en tant que professionnel, bien que d’une manière très différente des autres. Retiré du circuit individuel depuis 2018, l’Autrichien a décidé de tout miser sur le double, bien qu’il supprime parfois le bug lors d’un match en simple. Interviewé par le ATPJurgen explique son moment actuel et comment il a dépassé les exigences imposées pour se forcer à ne pas accrocher la raquette.

“J’ai eu une conversation avec ma femme où j’ai dit:” D’accord, je veux me donner une chance en 2019. Je veux l’essayer jusqu’à Roland Garros et si j’ai le sentiment que je peux encore gagner des tournois, je veux dire gagner de gros tournois, je vais continuer. ” Sinon, je préfère être à la maison avec mon fils et ma femme et faire autre chose. Elle était d’accord avec ça, j’ai compris que je devais faire ce que je devais faire pour ne pas le regretter. Elle était nageuse et sait parfaitement ce qu’il en coûte pour arrêter de faire quelque chose que vous aimez », explique l’ancienne n ° 8 au monde.

“La raison pour laquelle je continue à jouer au tennis est parce que j’aime le jeu», Défend Jurgen. «Je ne gagne pas autant d’argent en jouant aux Challengers ou en jouant aux 250 ATP en double, mais j’aime toujours ce jeu, j’ai toujours le sentiment que je peux faire de grands tournois comme celui que j’ai fait à Hambourg 2019. J’aurais regretté de l’avoir quitté, je savais que je Il restait quelque chose à donner. Le sport m’a beaucoup donné au cours des vingt dernières années, pourquoi ne pas continuer? Je suis heureux d’avoir pris cette décision, maintenant je suis dans une position où je peux jouer les grands tournois », déclare un homme qui est maintenant n ° 35 au classement du double.

Melzer a lancé un défi et l’a surmonté, suffisamment pour se donner une nouvelle opportunité. “Mon objectif était de me rapprocher le plus possible du top80 avant d’atteindre Roland Garros, y jouer et faire le point. S’il y parvient, il continue. Sinon, ce n’était plus suffisant. À ce stade, j’ai joué de nombreux matchs, j’étais loin de chez moi pendant longtemps, c’était difficile d’être loin de ma famille. Mais je savais que je devais y aller la dernière année de ma carrière, je devais retourner à ma place pour pouvoir gravir le classement. Une fois que je peux jouer directement au 1000 Masters, je peux couper mon calendrier », garantit la paire actuelle de Edouard Roger-Vasselin, avec qui vous partagez des voyages depuis le dernier tournoi du cours précédent.

«Au cours de ma carrière individuelle, je ne peux pas jouer autant de doubles que j’aurais aimé, surtout dans ma phase de top10. A l’époque j’ai fait un super couple avec Philipp PetzchnerCela nous a beaucoup aidés à être de bons amis hors du terrain. Nous avons cliqué, nous avions à peine besoin de pratiquer pour être compétitifs. Maintenant, c’est différent, si je veux gagner des tournois, je dois améliorer beaucoup de choses et m’entraîner très dur chaque semaine. Lorsque vous jouez en simple, la capacité physique accompagne toujours, mais jouer en double ne vous fait couvrir que la moitié du terrain, vous devez faire un effort plus important en n’ayant pas ces matchs classiques pendant quelques heures », estime l’Autrichien, quart de finaliste sur six des Les tournois ont joué cette année.

Maintenant, les objectifs sont beaucoup plus clairs: profitez-en jusqu’à la fin du classement. Le passé était brillant, donc mieux vaut ne pas comparer. «Un jour, je ne manquerai certainement pas de jouer en simple, je pense avoir choisi un bon moment pour m’arrêter. À Vienne 2018, je me souviens avoir gagné Milos Raonic en bonne forme, même si j’ai dû abandonner au tour suivant. Donc je n’ai jamais joué un dernier match, c’est une bonne chose pour moi. J’ai joué quelques singles ponctuels pour faire amende honorable et vérifier que je ne suis plus assez bon, c’est la réalité que je dois accepter après deux décennies de tournée. Nous ne sommes plus jeunes, seuls certains comme Roger peuvent faire ce qu’il fait à notre âge. Peut-être que si je n’avais pas eu ma dernière opération au coude, je pourrais continuer à jouer individuellement, bien que mon corps ne soit plus en compétition comme avant, pas assez pour revenir dans le top 100 », conclut-il.

