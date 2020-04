“Jusqu’à ce que nous ayons un remède, il est difficile d’organiser un tournoi de tennis”

Le joueur de tennis espagnol Rafael Nadal a déclaré qu’en raison de la “tragédie” provoquée par la pandémie mondiale de coronavirus il “rend difficile de penser à un tournoi à court ou moyen terme” pour ce qui entoure la célébration de chaque événement et a souligné qu’en ce moment, vous devez avoir une “responsabilité”.

16/04/2020 à 00:47

CEST

EFE

Nadal, confiné dans sa maison à Majorque, a reconnu qu’il était “dans une meilleure situation maintenant qu’il ne l’était il y a trois semaines” malgré le temps qui passe sans pouvoir sortir. “Les êtres humains s’adaptent à ce qu’il y a. Au début, j’ai passé toute la journée à regarder les nouvelles qui se passaient et que comme elles étaient si terribles, je ne ressentais rien. Je faisais mon sport mais avec peu d’illusions, triste, apathique” Dit Nadal.

“J’ai eu du mal à me lever. Je regardais la télévision toute la journée et il n’y avait rien de positif. C’était difficile pour moi de m’isoler, mais maintenant je suis revenu à ma routine et je ne pense que positif. Il y a des gens qui passent un très mauvais moment et nous sommes très bien ici “, a-t-il avoué.

Nadal a révélé qu’il n’avait pas de court de tennis à la maison, bien que cela ne l’inquiète pas pour le moment. “Ce qui m’inquiète le moins maintenant, c’est le tennis. Je travaille à domicile pour que le corps ne s’atrophie pas, mais c’est grave, ça dure depuis longtemps et il y a beaucoup de gens qui souffrent d’une terrible réalité”, a expliqué Nadal dans un programme conjoint de ‘El Transistor »par Onda Cero et« El Partidazo »par COPE.

Le joueur de tennis de Majorque a été invité à donner son avis pour savoir s’il pensait qu’il jouerait à nouveau un tournoi prochainement. “Le tennis est mondial et l’enjeu n’est pas à huis clos ou pas, mais l’organisation de l’événement mobilise tout le monde. Tant qu’il n’y aura pas de remède, il sera difficile d’en avoir un. Maintenant, vous devez avoir des responsabilités et j’ai envie de penser à un tournoi officiel à court ou moyen terme “, a-t-il déclaré.” Vous devez penser au bien général et à la santé des joueurs de tennis et des personnes autour du sport. L’essentiel est de surmonter la tragédie “, a-t-il conclu.

.