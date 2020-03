Jusqu’en juin ou juillet, il sera compliqué dans le monde entier

L’Argentine de 27 ans Paula Ormaechea dit que la suspension du circuit de tennis pourrait se prolonger encore un peu et elle pense que jusqu’en juin ou juillet les choses seront compliquées dans le monde entier. Dans une interview à La Nacion, Ormaechea parle des implications de la suspension sur le classement des joueurs, dans une année olympique.

“Je ne sais pas comment ils vont gérer ce sujet car ce n’est pas facile, ce n’est pas quelque chose de mineur. S’ils gèlent le classement et rejouent, que vont-ils faire? Qu’adviendra-t-il de ceux qui ont défendu des points?” «La décision est super difficile.

Les points sont défendus chaque semaine. Si vous n’avez pas eu la possibilité de le faire, il est injuste de les perdre. L’ATP a annulé le tennis pendant six semaines, la WTA pas encore; Je reçois des courriels me disant qu’ils le résolvent semaine après semaine.

C’est fou. Lorsque l’Europe s’améliorera, tout ce qui est l’Amérique sera pire et le tennis devra également être coupé. Pour moi, cela va faire un long chemin, jusqu’en juin ou juillet ce sera compliqué dans le monde entier. Le Japon dit qu’il ne veut pas encore suspendre les dates des JO.

Il y a beaucoup de classifications qui n’ont pas encore pu être faites. Je comprends l’investissement de millions, de millions et de millions de dollars, mais cela va plus loin. L’économie mondiale est en train d’être endommagée, donc les Jeux Olympiques ne sont clairement pas la chose la plus importante.

Pour le tennis, c’est aussi un succès. De nombreux sponsors seront concernés. Les plus gros tournois ne le sont peut-être pas, mais les plus petits oui. Je suis intrigué de savoir ce qui va se passer. Ce n’est bon pour personne. “Parlant des interruptions de son emploi du temps quotidien et des voyages, Ormaechea dit:” Nous avons un appareil d’exercice isoinercial pour prévenir les blessures, nous faisons tout ce que nous pouvons avec du caoutchouc et des cordes, ainsi qu’une formation TRX.

L’idée est d’essayer de ne pas s’arrêter, car dès que tout est résolu, il faut être aussi bon que possible. Je ne peux pas jouer au tennis, Luciano ne peut pas jouer au volley-ball, donc nous faisons juste de l’activité physique et rien d’autre.

Malheureusement, ici, je n’ai pas de mur pour frapper avec le ballon; la raquette est entièrement rangée. Pour l’instant, nous allons bien. Luciano est plus calme, mais je dois bouger. Ils l’ont étudié ainsi que ses compagnons; pendant ces heures, ils ont eu une vidéoconférence, ils ont parlé de la possibilité de commencer à s’entraîner deux et avec des contrôles médicaux, dans le gymnase.

Ils ont été interrompus par le championnat et la Ligue des champions et on ne sait pas quand ils vont redémarrer. Ils ne savent rien. “Le joueur argentin est actuellement à Pérouse, en Italie, et dit qu’ils évitent de sortir autant que possible – se limitant au supermarché s’ils ont besoin de fournitures urgentes.

“Nous allons au supermarché, bien que nous n’essayions de sortir que si nous avons besoin de choses urgentes, car le marché est le pire endroit pour la contagion. En fait, je pense que le premier cas de coronavirus à Pérouse était celui d’un caissier de supermarché.

La bonne chose est qu’il ne manque pas de marchandises; réapprovisionné tous les jours. Les gens, en ce sens, sont calmes. Il n’y a pas de paranoïa, du moins jusqu’à présent. De même, ils disent que le pic de contagion n’est pas encore arrivé. Avec Luciano, nous avons dit: «Qu’est-ce qui augmentera l’alcool dans le gel en Argentine»

Cela ne se produit pas ici: vous trouvez du gel et au même prix qu’avant. Dans la rue, ils font des contrôles de police et ils deviennent sévères. La seule façon d’arrêter le virus est d’être à la maison. Cela peut être ennuyeux, mais pire serait d’être infecté et d’avoir à récupérer. “

Parlant de la situation à la maison en Argentine, Ormaechea dit: “Nous restons en contact tous les jours. Mes parents sont à Sunchales. Ma maman est très inquiète. Premièrement, elle recommande des choses pour lesquelles nous vivons déjà.

Avec tous ceux qui parlent en Argentine, je leur dis: “Allez de l’avant et commencez à prendre soin de vous”. À tous mes amis et collègues de tennis que j’ai, je vous dis ce qu’ils font ici. «Ne le prends pas à la légère, fais de ton mieux, prends soin de toi et de tes grands-parents», leur dis-je en essayant de donner quelques conseils.

Je pense qu’en Argentine, certaines choses sont prises à la légère, car jusqu’à ce que vous commenciez à devenir sérieux, vous regardez la distance, comme cela s’est produit ici. Les gens l’ont pris de cette façon. Nous pensions que c’était stupide, c’était un petit virus, mais la contagion ne s’arrête pas et continue à très grande échelle. ”