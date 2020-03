Justin Rose explique pourquoi Roger Federer l’inspire

Le golfeur Justin Rose affirme que la légende suisse Roger Federer est l’un des joueurs qui l’inspire beaucoup, dans une interview accordée au magazine Forbes. Au cours de l’interview, Rose, 39 ans, ancienne n ° 1 mondiale du golf, a été interrogée sur les golfeurs qui l’ont inspiré durant ses premières années.

En réponse à la question, Rose a commenté: “En fait, j’aime regarder du bon golf pour des raisons évidentes, mais je ne m’inspire pas autant des autres golfeurs. Le tennis est un domaine. J’adore regarder Roger Federer jouer au tennis, et si Je pourrais tendre vers ça – clairement, je ne gagnerai pas 20 tournois majeurs comme Federer a gagné 20 tournois du Grand Chelem, mais si je le pouvais, j’aurais tendance vers la fin de ma carrière comme quelqu’un qui joue de plus en plus librement.

Le fait est qu’il a dû évoluer et apprendre à devenir ainsi au cours de sa carrière. “Rose a remporté un tournoi majeur dans sa carrière – l’US Open 2013, devenant le premier joueur anglais à remporter un tournoi majeur depuis Nick Faldo en 1996. Federer, son inspiration, a 38 ans et a remporté 20 titres du Grand Chelem au cours de sa carrière.

La légende suisse a récemment subi une opération au genou après l’Open d’Australie et a déclaré qu’il ignorerait tous les tournois jusqu’à la saison sur gazon en juin. Les 20 titres du Grand Chelem de Federer sont les plus grands de tous les joueurs de tennis masculins de l’histoire du tennis, le rival Rafael Nadal arrivant juste derrière avec 19 tournois du Grand Chelem.