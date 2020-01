Justine Henin n’a pas l’intention de suivre Kim Clijsters et de revenir

Ancien n ° 1 mondial Justine Henin dit qu’elle n’a aucune envie de faire un retour et de suivre les traces de la paysanne Kim Clijsters, qui reviendra sur la tournée en mars après une pause de sept ans. Selon HLN, Henin dit: “Personne ne sait à quoi s’attendre de sa part.

Kim revient pour le plaisir, mais je la connais. Elle a également des ambitions personnelles. Le plaisir a toujours été son carburant. Kim a toujours aimé la vie sur le circuit. “Henin dit que Clijsters peut encore avoir du succès sur la tournée car il n’y a actuellement aucune force dominante dans le tennis féminin.

“Il peut y avoir des possibilités. Pour le moment, aucune femme ne peut vraiment dominer le tennis. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu’elle s’est arrêtée depuis sept ans. Et le tennis a évolué pendant cette période.”

Les joueurs sont plus puissants et explosifs. J’entends souvent des gens citer l’exemple de Serena Williams, mais elle ne s’est jamais arrêtée aussi longtemps. “En parlant d’elle-même, dit Henin,” j’ai contracté une blessure au coude il y a neuf ans et à l’époque, il était clair que ma carrière était terminée.

J’ai aussi la paix avec ça. La décision de Kim ne change rien à cela. Aujourd’hui, ma vie est dominée par ma famille et mes autres activités. C’est pourquoi je ne participe pas aux tournois hors concours, même sans jouer je me sens satisfait.

»Le Belge reste cependant connecté au sport. Elle est directrice de son académie de tennis à Limelette et accompagne la jeune belge Sofia Costoulas dans le développement de sa carrière. Et au moins pour l’instant, elle exclut qu’elle est prête à suivre un joueur sur le circuit tout au long de l’année en tant qu’entraîneur.