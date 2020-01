Kafelnikov analyse le nouveau Rublev

Un 9-0 impressionnant en 2020, deux titres consécutifs et le top 20 sont les principales références que l’un des joueurs les plus édifiants du circuit, le Russe, montre actuellement Andrey Rublev. Son compatriote et ancien numéro mondial Yevgeny Kafelnikov Il a récemment commenté cette irruption de Rublev. Analysez ce qui s’est amélioré mais notez également les détails que la moscovite doit peaufiner si vous voulez faire un nouveau bond en qualité.

Rublev est déjà au deuxième tour de l’Open d’Australie après avoir battu le local Christopher O’Connell en quatre sets. Le Japonais Yuichi Sugita sera la prochaine pierre d’un joueur qui attend beaucoup à Melbourne bien qu’il puisse accuser la fatigue de ces semaines précédentes où il a remporté les titres de Doha et d’Adélaïde. Plus précisément dans la ville australienne, le Russe a mis en avant une rencontre très difficile avec Felix Auger-Aliassime où il a raté au deuxième set les ballons de match, pour finir en terminant dans le troisième set. Kafelnikov apprécie très positivement la solidité mentale de son compatriote ce jour-là en tant que site Web de l’ATP.

“Le fait que je puisse prendre ce match contre l’attaquant de Felix m’a montré quelque chose: il mûrit et il donne tout à chaque match qu’il joue. C’est un très bon signe pour un joueur de tennis qui correspond au moins à faire partie du top 20 mondial”, explique Kafelnikov. . Le Russe a gagné très clairement le lendemain en finale contre Lloyd Harris 6-3 et 6-0 et est arrivé à Melbourne en tant qu’homme à battre. Un Roublev qui, s’il continue de progresser à travers l’Open d’Australie, traverserait hypothétiquement au troisième tour avec David Goffin et au quatrième avec Alexander Zverev. Une route vraiment difficile mais passionnante pour un joueur de tennis qui est emballé.

“Andrey et son équipe savent qu’il est désormais très important de prendre soin de son physique pour pouvoir concourir à un niveau aussi élevé que celui qu’il démontre”, explique Kafelnikov. “Andrey est maintenant plus en forme et fondamentalement concentré sur sa condition physique. Cela l’aidera à jouer plus régulièrement tout au long de la saison”, estime le champion à Melbourne en 1999. “Il a clairement augmenté son niveau par rapport à ce qu’il a vu dans” 2018 et même en 2019 “, estime-t-il.

Ce ne sont pas toutes des fleurs pour le jeune Andrey Rublev. Son compatriote rappelle également quelques détails que le disciple espagnol Fernando Vicente doit peaufiner s’il veut aller plus loin et opter pour des choses encore plus grandes et plus ambitieuses. “Son jeu de jambes doit s’améliorer. Son premier service en général est correct mais son deuxième service est parfois fragile”, explique Yevgeny. “Ce sont les deux domaines qui devraient le plus s’améliorer, si vous le faites, tout votre jeu s’améliorera. Il ne vous reste que quelques éléments juniors, tels que vouloir frapper la balle de plus en plus fort. En 2020, vous apprécierez tout d’une manière différente et ayant plus d’expérience “, s’attend Kafelnikov à propos d’un Rublev appelé à couvrir de nombreuses couvertures à partir de maintenant.

.