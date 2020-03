Karbacher ‘Sascha Zverev a le potentiel pour remporter des tournois du Grand Chelem et devenir n ° 1 mondial’

L’ancien joueur allemand de la Coupe Davis, Bernd Karbacher, a déclaré qu’il pensait que le joueur allemand n ° 1, Alexander Zverev, pourrait remporter le Grand Chelem et devenir le numéro un mondial à l’avenir. Selon Sueddeutsche, Karbacher dit: “Il (Zverev) a tellement de potentiel et, surtout, il a encore du potentiel vers le haut.

S’il développe le jeu un peu en avant, je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas gagner les tournois du Grand Chelem et devenir numéro un mondial. “Karbacher a été classé dans le Top 30 mondial dans les années 1990. Zverev a 22 ans et actuellement classé No.

7 dans le monde. Il a atteint la troisième place du classement mondial après avoir remporté la finale de l’ATP se terminant en 2018. L’Allemand a atteint son tout premier tournoi de demi-finale du Grand Chelem à l’Open d’Australie de Melbourne. Zverev ne fait pas partie de l’équipe allemande de Coupe Davis qui affrontera la Biélorussie à Düsseldorf le 6 mars et ce week-end car il a choisi de se concentrer sur les tournois d’Indian Wells et de Miami aux États-Unis.

Une victoire contre la Biélorussie assurerait une place à l’Allemagne en finale de la Coupe Davis à Madrid en novembre. Karbacher a culminé au 22e rang du classement mondial en 1995 et son meilleur classement en double en carrière était le numéro 163 mondial, atteint en juin 1994.

Au cours de sa carrière, il a remporté deux titres en simple, Cologne en 1992 et l’Open de Suède à Båstad en 1994 et a atteint deux fois les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem – l’US Open de 1994 et l’Open de France de 1996. Il a également atteint les demi-finales du Masters de Hambourg 1993 et ​​atteint la finale d’Indianapolis en 1995 après avoir battu Pete Sampras. Il a pris sa retraite du tennis professionnel en 2000.