Karen Khachanov bat la star de Socer Ronaldo au LivingRoomCup Challenge

La joueuse de tennis russe Karen Khachanov a accepté le défi #LivingRoomCup du footballeur russe Fedor Smolov et a donné un assez bon compte rendu de lui-même. Le défi a été lancé par la superstar du football Cristiano Ronaldo.

Dans le défi, la personne doit lever les jambes et les bras vers le haut et essayer de ramener ses paumes vers ses pieds autant de fois que possible en 45 secondes. Ronaldo a réussi 142 en son temps tandis que Smolov a réussi à en faire 125.

Khachanov les a surpassés tous les deux avec un décompte de 144 fois. Voici un aperçu de la vidéo –

J’accepte le défi de @ smolovfedor_90 – #LivingRoomCup!

Combien pouvez-vous faire? Notez vos résultats dans les commentaires! @nike @Cristiano #playfortheworld #PlayInside pic.twitter.com/ACJky0Xgnc – Karen Khachanov (@karenkhachanov) 11 avril 2020