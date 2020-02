Karen Khachanov donne le nom des meilleurs joueurs de tennis Next Gen

La saison la plus difficile pour un joueur est celle qui suit immédiatement celle de son éclosion. Karen Khachanov Il a fait un 2018 tout simplement brillant, devenant le joueur de révélation de l’année et s’installant dans le top dix, grâce peut-être à son triomphe au 1000 Masters de Paris-Bercy, mais à partir de là, tout a changé. Un an et demi plus tard, le joueur russe ressemble à l’ombre de ce qu’il était, mais il espère toujours retrouver son meilleur niveau. Dans une interview avec Tennis Head, Khachanov passe en revue le domaine des trois grands et les options de la prochaine génération pour les déloger.

Domination absolue des trois grands du Grand Chelem: “Les trois grands dominent le tennis depuis 15 ans, remportant près de 60 titres du Grand Chelem pendant tout ce temps. Cependant, peu à peu de jeunes joueurs émergent qui font irruption dans le circuit et c’est une question de temps qui faire un pas en avant et essayer de déloger ces légendes du sommet du tennis mondial. Je ne peux pas vous dire exactement quand cela se produira, mais j’espère que cette année est la saison où certains joueurs de la prochaine génération parviendront à surprendre. “

Qui réussira à renverser les trois grands?: “Pour être honnête, tout le monde dans ma génération joue à un niveau élevé de tennis et je les respecte tous. Comme je l’ai déjà dit, je pense que nous avons tous un niveau de tennis très similaire et il est très difficile de prédire qui va l’obtenir en premier. Je pourrais être n’importe qui, mais beaucoup prétendent que Zverev, Tsitsipas, Thiem et Medvedev sont ceux qui ont le plus de bulletins de vote. Nous verrons qui l’obtiendra. “

Le nom des joueurs avec des options pour déloger les trois grands: “Il y a beaucoup de noms mais si je devais en choisir certains, ce seraient Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Denis Shapovalov et moi. Je pense que par cet ordre, nous sommes jusqu’ici qualifiés pour dominer l’avenir du tennis. C’est encore compliqué prédire, car dans ce sport tout peut arriver. On ne peut pas non plus oublier Thiem ou Sinner. Pour le moment, je sens que je ne suis pas loin du sommet et que tout dépend de l’humeur que j’ai. J’espère pouvoir revenir à mon meilleur niveau bientôt “, a conclu le joueur russe.

.