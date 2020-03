Karen Khachanov retourne en Russie, affirme que la santé vient en premier lieu

La n ° 15 mondiale Karen Khachanov a quitté les États-Unis et est retournée en Russie après l’annulation des tournois Masters à Indian Wells et Miami. Jeudi, l’ATP a annoncé qu’elle suspendait le Tour professionnel masculin pendant au moins les six prochaines semaines en raison de l’épidémie de coronavirus.

Khachanov, 23 ans, pourrait être déçu car il n’y aura aucun événement au cours du mois et demi à venir, mais il est conscient que la santé est la priorité absolue. “Je viens juste de rentrer en Russie. La pandémie de coronavirus a été annoncée, tous les tournois de tennis ont été annulés pendant six semaines.

Cette situation ne laisse personne indifférent. La santé et la vie des gens est la chose la plus importante “, a déclaré Khachanov dans un message sur Twitter. Khachanov, un ancien numéro 8 mondial, a joué trois événements au cours de chacun des deux premiers mois de la saison 2020.

Khachanov et le reste de l’équipe russe ont connu un parcours solide lors de la première Coupe ATP, où ils ont atteint la demi-finale avant de s’incliner 2-1 face à l’éventuel champion de Serbie. Khachanov a ensuite récupéré plusieurs sorties au début du tour, avant de se qualifier pour le quart de finale de Dubaï lors de son dernier tournoi.