Karen Khachanov se multiplie six fois pour avoir une chance contre Novak Djokovic

Cherchant sa cinquième couronne à Dubaï et la première depuis 2013, le numéro un mondial. Novak Djokovic a réclamé deux prises de commandement pour atteindre les quarts, éloignant une victoire du maintien du trône de l’ATP devant Rafael Nadal. Malek Jaziri et Philipp Kohlschreiber ont remporté sept matchs au total contre le puissant Serbe qui n’a passé que deux heures sur le terrain jusqu’à présent, dominant les deux services (21 points perdus en quatre sets) et revient pour produire deux triomphes impressionnants et définir le quart de finale duel contre une ancienne star du top 10 Karen Khachanov.

Le Russe qui vit à Dubaï n’a pas encore trouvé son meilleur tennis après avoir conquis le titre du Masters de Paris fin 2018, décroché le top 10 l’an dernier mais marquant à peine plus de victoires que de défaites pour perdre du terrain et survivre en quelque sorte dans le top 20.

Karen a lancé la nouvelle saison avec quatre victoires à la Coupe ATP, perdant quatre matchs sur sept après cela et espérant une meilleure course à Dubaï où il se sent chez lui. Pour atteindre les demi-finales, le Russe devra franchir l’obstacle le plus dur et battre Novak pour la deuxième fois, l’étourdissant dans cet affrontement parisien avant que Djokovic ne se venge en novembre dernier lors de la finale de la Coupe Davis, remportant la deuxième victoire sur Karen en trois rencontres.

Novak et Karen ont eu la chance de s’entraîner ensemble ici à Dubaï et nous devrions voir un affrontement divertissant s’ils produisent tous les deux leur meilleur tennis. Khachanov a eu un joli tirage au sort, battant Mikhail Kukushkin et Dennis Novak pour se retrouver dans les huit derniers matchs où il aura besoin d’un bien meilleur tennis pour avoir une chance contre le leader mondial, plaisantant sur ses chances tout en partageant une photo avec ses fans.

Au lieu d’une Karen Khachanov, nous en avions sept, couvrant toutes les parties de la ligne de base et exprimant ses réflexions sur le niveau actuel de Novak. Après cette défaite contre Roger Federer lors de la finale de l’ATP, Novak a remporté les 18 derniers matches de sa septième meilleure séquence de carrière, espérant la prolonger aujourd’hui et passer en demi-finale.