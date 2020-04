Karen Khachanov s’entraîne à la maison avec son fils

En septembre de l’année dernière, Karen Khachanov et son épouse ont accueilli David, un petit garçon, le Russe devenant l’un des derniers papas du circuit ATP à l’âge de 23 ans. Karen a passé les deux dernières semaines avec sa famille à Moscou, rester isolé et travailler sa force physique comme tous les autres joueurs après une évasion de coronavirus qui a suspendu la saison de tennis au moins jusqu’en juillet.

Karen a profité de l’occasion pour partager une vidéo de lui travaillant avec David, portant le petit garçon et faisant des exercices avec son fils dans les bras. Après le premier titre du Masters 1000 à Paris 2018, Khachanov avait des objectifs élevés avant la saison 2019, commençant l’action juste à l’extérieur du top-10.

Debout au bord du groupe d’élite, Karen a finalement rompu là-bas en juin, mais n’a pu survivre jusqu’à la fin de l’année après un score médiocre de 30-29, n’ayant pas atteint la forme souhaitée ou produit des résultats cohérents.

Le Russe a ajouté le Suédois Fredrik Rosengren à son équipe d’entraîneurs avant la saison 2020, avec peu de chances de travailler ensemble, surtout depuis début mars. Entré dans le top 30 en 2017, Karen a rebondi encore plus fort en 2018 après avoir remporté 46 matchs et trois titres ATP qui l’ont rapproché de la place dans le top 10 élite.

Le jeune a remporté le titre à Marseille et a perdu en demi-finale de Toronto face à Rafael Nadal, défiant le numéro un mondial. 1 à l’US Open également dans l’un des meilleurs matchs de la saison qui a duré près de quatre heures et demie.

Après quelques mauvais résultats, Karen a remporté le titre à Moscou et a pris de l’élan devant le Masters de Paris où il a vaincu quatre rivaux parmi les 10 premiers (a sauvé une balle de match contre John Isner au début de la séquence) pour remporter la première couronne du Masters 1000, qui prévaut. contre Novak Djokovic en finale.

Au premier semestre 2019, Khachanov a atteint le quart de finale à Indian Wells et à Roland Garros, subissant quelques sorties précoces et ne parvenant pas à améliorer la position de classement. Le gazon ne lui a rien apporté de bon et son jeu avait l’air beaucoup mieux à Montréal, avançant en demi-finale pour le meilleur résultat de l’année.

Karen était demi-finaliste à Pékin et quart de finaliste à Moscou et Vienne, réussissant à rester dans le top 20 de fin d’année mais clôturant la saison avec trois simples défaites consécutives en finale de la Coupe Davis. Après quatre victoires au début de la Coupe ATP et de la saison 2020, Karen a de nouveau perdu du terrain, s’inclinant au troisième tour de l’Open d’Australie face à Nick Kyrgios dans un affrontement épique et le quart de finale à Dubaï face à Novak Djokovic, son dernier match jusque là.

Entraînement: mode domicile 🏡👶🏻🤪 pic.twitter.com/oA4N6vW5u1 – Karen Khachanov (@karenkhachanov) 7 avril 2020