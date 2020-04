Karol Beck défend Nicolás Jarry

L’ancien joueur de tennis slovaque Karol Beck vécu un épisode très similaire à celui de Nicolás Jarry. En 2005, l’ancien top 36 mondial a été testé positif au clenbutérol, une action qui l’a poussé à rester à l’écart des pistes pendant deux ans, montrant sans savoir qu’il n’a rien fait de mal et qu’il a ruiné sa carrière. Dans une interview avec ATON Chili, Beck parle du positif de Jarry.

La situation que traverse Nicolás Jarry: “Je ne sais pas précisément quelle substance ils ont trouvée dans son corps. Il a dit la vérité, mais la décision qu’ils ont prise n’a qu’à la respecter. Dans ce monde, nous devons être précis à 100% et savoir que vous mangez ou buvez. Quelque chose de très grave m’est arrivé aussi.” Similaire, puisque j’ai pris quelque chose de très mauvais. Après un mois, j’ai cherché sur Internet ce qu’était le clenbutérol, puis j’ai trouvé des symptômes qui décrivaient mes symptômes et c’est à ce moment-là que j’ai réalisé ce qui m’arrivait. “

Le processus qu’il a subi et qui l’a laissé inactif pendant deux ans: “Nous avons réussi à gagner un match de Coupe Davis en double et je suis allé au test de dépistage de drogue. Plus tard, j’ai reçu un e-mail de l’ITF me disant qu’elle avait été testée positive. J’ai été choquée. J’ai été très surprise car avant de me donner des résultats négatifs aux États-Unis Ouvert. J’ai essayé de me défendre de toutes les manières possibles, mais ils ont pris la décision de me sanctionner. Après la décision, je suis resté mentalement fort et je me suis préparé à retourner sur les pistes le plus tôt possible. Je me souviens que six mois avant mon retour, j’étais très bien et j’étais en bon état. À mon retour, tout le monde m’a mal regardé, car ils me considéraient comme une personne dopée. Je ne sais toujours pas qui était la personne qui m’a fait ça. “

Beck comprend l’impuissance de Nicolás Jarry: “Je comprends ses sentiments. J’ai aussi dit et senti qu’il était innocent et qu’il n’avait jamais triché auparavant. Malheureusement, malgré tous les efforts possibles, j’ai été sanctionné et j’ai passé deux ans sans tennis. Je n’ai jamais pensé que quelqu’un d’autre que moi déciderait autant sur l’avenir de ma carrière. “

Il croit que Jarry reviendra plus fort que jamais: “Jarry est un très jeune joueur de tennis et déjà expérimenté sur ce circuit. Ce ne sera évidemment pas facile puisque la période d’inactivité est très sensible, mais il a déjà trouvé le moyen d’entrer une fois dans le top 100 et je suis sûr qu’il le fera.” Il va réessayer. De plus, il a le temps de s’améliorer et de devenir plus fort physiquement et surtout mentalement “, a-t-il conclu.

