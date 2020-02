Karolina Pliskova: “J’ai eu le jeu sous contrôle”

Joueur de tennis tchèque Karolina Pliskova Elle était très fière de la victoire écrasante remportée aujourd’hui lors des huitièmes de finale du WTA Premier 5 à Dubaï 2020: “Je suis très satisfaite du niveau que j’ai offert aujourd’hui. Malgré ce que dit le score, je pense que le match a été un peu plus compliqué, car nous avons eu quelques matchs assez compliqués où elle a eu des options pour entrer pleinement dans le jeu. Dans l’ensemble, je pense que j’ai eu le jeu sous contrôle, et je suis très heureux de l’attitude que j’ai montrée dans le jeu. piste “, a déclaré Pliskova qui a parlé de la voie claire qui semble être du côté de sa peinture:” Je sais que de nombreux favoris sont tombés à mes côtés de la table, mais je n’y pense pas. Dans le tennis féminin, il est très fréquent de voir des surprises de ces caractéristiques et tout joueur de tennis peuvent avoir leur journée et être en mesure de gagner. Quel que soit votre adversaire, vous devez vous concentrer sur votre tennis pour gagner “, a-t-il conclu.

