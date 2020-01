Karolina Pliskova: “J’ai joué 40% de mes chances”

Sixième journée de compétition au Open d’Australie et de nouvelles surprises dans la boîte individuelle pour commencer la fête. Karolina Pliskova, numéro deux au monde, a été éliminée au troisième tour par Anastasia Pavlyuchenkova après une rencontre avec des erreurs excessives où elle n’a pas réussi à se connecter avec sa meilleure version à tout moment. Un après-midi compliqué pour le Tchèque, qui continuera à chercher dur pour un grand titre qui a mérité tant de temps.

Explication de la défaite. «Je pense qu’elle a très bien joué aujourd’hui, peut-être le meilleur match qu’elle a joué contre moi lors des derniers matchs. Disons qu’aujourd’hui, j’ai joué 40% de mes chances, ce qui lui a permis de se sentir beaucoup mieux sur la piste. Voilà ce qui s’est passé. Dans les moments importants, elle allait toujours bien, donc il y avait quelques opportunités. Ensuite, il y avait aussi quelques points d’ajustement, mais en général, elle a mieux joué que moi. »

Une version très erratique. «Je sentais que je faisais beaucoup d’erreurs. Ce n’étaient peut-être pas de grosses erreurs, mais beaucoup. C’était comme si je me battais contre mon propre service, le pourcentage habituel n’était pas là, je ne servais pas seulement des services directs. Je vais maintenant passer en revue les statistiques, mais je pense que j’aurais pu aller mieux. Même si j’étais très proche dans les deux sets, j’aurais même eu des options pour remporter la victoire si j’avais mieux joué à certains moments. Malheureusement, je ne l’ai pas fait. Il s’agit surtout de ma vitesse et de mes mouvements, aujourd’hui je n’avais rien de tout cela. Malgré cela, le résultat a été 7-6 et 7-6, je suppose que c’est quelque chose de positif à sauver, même si je déteste perdre. »

Mauvaises sensations dès la première heure. «L’échauffement de ce matin n’a pas été le meilleur possible mais, normalement, l’échauffement avec moi n’a pas vraiment d’importance à quel point cela se passe. Dans mon cas, tout se concentre sur le jeu. Les deux dernières rencontres, j’ai été assez bonne, même si elles n’étaient pas les meilleures, je n’ai pas eu les meilleurs sentiments. J’imagine que tout le monde essaie de tirer le meilleur parti de son tennis quand il joue contre moi, il sera donc impossible de passer des tours si je ne mets pas mes 100%. Je peux avoir de la malchance un jour et perdre, ou je peux avoir plus de fortune et gagner les deux sets, ce qui n’est pas arrivé aujourd’hui. Ce qui est certain, c’est que j’aurais pu faire mieux qu’aujourd’hui. »

Nouvelle déception en Grand Chelem. «Bien sûr, c’est une défaite très difficile, mais je suis ici pour essayer et il y aura trois autres opportunités cette saison. Nous verrons comment ils vont. Pour le moment, c’est assez ennuyeux de dire au revoir. Comme je l’ai dit un million de fois, les cadres féminins sont très ouverts, cela dépend simplement de l’état du joueur ce jour-là. Les joueurs de rang inférieur essaieront toujours de jouer leur meilleur tennis, ils n’ont rien à perdre. Il n’est pas surprenant de voir ces choses, ni aujourd’hui, ni les miennes aujourd’hui. C’est normal dans ce sport. »

Une pression supplémentaire dans ce type de tournois. «La plus grande différence est que dans les tournois du Grand Chelem, vous avez beaucoup plus de matchs que dans les tournois normaux, ces événements durent beaucoup plus longtemps. D’une certaine manière, il est plus compliqué de trouver votre meilleur tennis pendant quinze jours, il est normal de ne jouer que quatre ou cinq d’affilée. Il faut une cohérence que je n’ai pas en ce moment, en plus il y a plus de pression ici, nous pouvons tous le ressentir. Je dois apprendre à améliorer certaines choses et à avancer. Il y aura plus de tentatives, nous verrons si je peux faire mieux. »

