Karolina Pliskova: “Je joue à un très bon niveau”

Elle est l’une des rares joueuses invaincues cette année et cela la rend très dangereuse dans cet Open d’Australie. Le tchèque Karolina Pliskova Il a avoué être très heureux d’être au troisième tour et affirme que ce grand moment vient de l’excellent travail qui a été dans la pré-saison: “La pré-saison a été très bonne. J’ai travaillé dur et j’ai été récompensé par le titre à Brisbane. Je pense qu’avec le Au fil des jours, je me sens beaucoup mieux et je pense que je joue à un très bon niveau. Malgré les scores de l’autre jour et aujourd’hui, les matches n’ont pas été faciles, puisque j’ai mesuré deux joueurs déjà consolidés dans le circuit et ils ont fait de grandes choses. “

