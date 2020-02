Karolina Pliskova peut aller jusqu’au bout en 2020

La n ° 3 mondiale Karolina Pliskova, de la République tchèque, sera l’une des attractions phares des prochains championnats de tennis WTA Dubai Duty Free. Colm McLoughlin, vice-président exécutif et PDG de Dubai Duty Free, a commenté l’ancien numéro mondial.

1, “Karolina Pliskova a été classée comme la meilleure joueuse du monde et depuis mai de l’année dernière, elle n’a pas été classée en dehors des trois premiers, ce qui est une réussite énorme. Elle a un bon bilan aux Championnats de tennis hors taxes de Dubaï, atteindre la finale en 2015, et elle a clairement une excellente chance de réussir encore plus cette année. “

Pliskova a commencé 2020 en beauté – elle a remporté l’épreuve WTA à Brisbane – son troisième titre au tournoi au cours des quatre dernières années – avant de passer au troisième tour de l’Open d’Australie à Melbourne contre la Russe Anastasia Pavlyuchenkova.

Lors des Championnats de tennis hors taxes de Dubaï de l’année dernière, Pliskova a perdu en quart de finale après avoir mené 5-1 dans le dernier set contre Su-Wei Hsieh alors qu’elle a perdu en quart de finale en 2018 contre Angelique Kerber. Avant cela, elle a subi des sorties consécutives du premier tour – en 2017, elle a été battue au premier tour par Kristina Mladenovic et en 2016 – elle a été battue par l’Américaine Coco Vandeweghe.

Bien que la championne de l’US Open Bianca Andreescu se soit retirée du tournoi, l’événement WTA à Dubaï a encore un très fort peloton avec six joueurs du Top 10 inscrits – dont le numéro 2 Simona Halep, le numéro 4 Elina Svitolina, le numéro 5 Belinda Bencic, australienne Champion ouvert et non.

7 Sofia Kenin et n ° 8 Kiki Bertens. Le tournoi marquera également le retour de l’ancienne numéro un mondiale Kim Clijsters, qui a accepté un joker et disputera son premier tournoi WTA depuis plus de sept ans.