Kasatkina revient en demi-finale à Lyon; Chutes de Garcia

Daria Kasatkina il est devenu un protagoniste inattendu dans le Wta de Lyon. La joueuse de tennis russe, actuellement 73e mondiale, a traversé une saison extrêmement compliquée en 2019. Cette année doit donc être celle de sa justification, et il semble que le tournoi français pourrait être le résultat dont elle a besoin. Aujourd’hui, il a battu l’Italienne Camila Giorgi (6-2, 4-6, 6-2) pour passer à ses premières demi-finales en plus d’un an (depuis Moscou 2018). D’un autre côté, Caroline Garcia Il était à un pas d’atteindre ses premières demi-finales de l’année, tombant doucement avant Alison van Uytvanck (6-2, 6-2). Ils seront accompagnés en demi-finale, en plus, par les Allemands Anna-Lena Friedsam, qui a battu une autre joueuse de tennis avec un meilleur classement qu’elle (a battu Kuzmova 6-3, 6-7 (4) et 6-2).

Demi-finales à l’Open de Lyon:

Anna-Lena Friedsam contre Daria Kasatkina

Sofia Kenin contre Alison van Uytvanck

