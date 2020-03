Katie Swan livre de la nourriture à des personnes défavorisées dans une crise de coronavirus

C’est dans les moments de crise où vous voyez le meilleur et le pire des gens et le joueur de tennis britannique de 21 ans, Katie Swan, est déterminé à démontrer son engagement et sa responsabilité sociale. Résident aux États-Unis, l’un des pays qui ont pris le plus de temps pour prendre des mesures drastiques dans la lutte contre le coronavirus et où, dans certains endroits, il continue à autoriser les activités de plein air. Katie, actuellement classée au classé 254 au classement WTA, s’est portée volontaire pour réduire considérablement son temps de formation afin d’aider les plus défavorisés et la population la plus sensible à la maladie. Son histoire, racontée dans DailyMail, est un exemple d’athlète plein de conscience collective.

Swan a déménagé à Wichita en raison du travail de son père dans une société pétrolière, et là, il a trouvé un moyen de s’entraîner dans un centre de haute performance et d’essayer de continuer sa carrière. “Dès que je suis arrivé ici, je savais que je devais m’intégrer dans la communauté et pour ce faire, j’ai signé pour une association appelée Big Brother Big Sister, qui organise des événements pour aider les personnes menacées d’exclusion. Je n’avais pas pu contribuer trop ces derniers mois, mais dès que la crise des coronavirus a commencé, je savais que je devais faire un pas en avant “, explique ce qui est désormais le septième meilleur joueur britannique.

“Chaque jour, je vais au supermarché et j’organise les paquets de produits pour tous les foyers où vivent des personnes qui ne peuvent pas partir parce qu’elles sont à risque ou qui ont de graves problèmes financiers ayant perdu leur emploi. L’autre jour, une mère célibataire m’a appelé. , très nerveuse car elle n’avait rien pour nourrir sa fille et avait peur de quitter la maison et de la laisser seule. C’était très excitant de savoir que je pouvais l’aider “, raconte l’un Katie Swan qui est optimiste. “J’espère que tout sera résolu sous peu et que nous pourrons continuer à participer à l’été. En attendant, j’en profite pour passer du temps avec ma famille et aider ceux qui en ont besoin”, a-t-il déclaré.

