Katie Swan pourparlers passer du temps à sa maison familiale à Wichita, Kansas pendant l’arrêt

La Britannique Katie Swan dit qu’elle va essayer de rester active en attendant la reprise de la tournée dans les prochains mois. Swan est actuellement à son domicile familial à Wichita, au Kansas, où elle peut s’entraîner dans son club local au moment où elle a parlé au Metro.

Swan, classé n ° 256 dans le monde, dit: “C’est l’inconnu qui est difficile pour tout le monde, je pense. Mais tout le monde est dans la même position, donc nous ne pouvons rien faire. Personne n’aurait pu voir ça arriver mais évidemment là sont des gens dans le monde dans des situations bien pires que nous.

Pour le moment, je le prends tous les jours au fur et à mesure, j’aime vraiment passer du temps avec ma famille. Je serai prêt à chaque fois que nous pourrons reprendre la tournée. Je l’attends avec l’impatience.

Les deux premiers jours quand je suis rentré à la maison, je me reposais quand même, étant à la maison avec la famille et les chiens. Je peux toujours m’entraîner en ce moment, le club dans lequel je m’entraîne est toujours ouvert, donc je peux accéder aux courts là-bas et je fais du fitness à la maison avec du matériel là-bas.

J’ai passé beaucoup de temps avec la famille, faisant des activités comme des puzzles et de la peinture. Tout est sous contrôle ici en ce moment, donc je n’ai tout simplement pas autant quitté la maison. »Swan dit qu’elle a de la chance de pouvoir jouer au tennis alors que de nombreux autres athlètes ne le seront peut-être pas.

«Je suis très chanceux au moment où je peux jouer au tennis parce que je sais que beaucoup de gens dans le monde ne peuvent pas faire ça. Je profite définitivement de cela. C’est un peu comme une pré-saison prolongée, qui parfois la pré-saison n’est pas assez longue pour travailler sur tout ce que vous voulez améliorer, donc je pense que c’est définitivement une bonne chose pour moi.

C’est à peu près de retour aux choses de base pour le moment car il me reste beaucoup de temps avant de participer à la compétition, donc nous passons du temps à travailler sur des photos individuelles parce que nous avons le temps, ce que je n’ai pas toujours le temps de décomposer soyez plus simple.

Nous essayons toujours d’inclure une sorte de jeu de points afin que je puisse essayer de rester compétitif. J’ai du mal à ne pas être compétitif pendant longtemps. Mais oui, c’est juste une excellente occasion de passer du temps sur plus de choses que je n’aurais pas le temps de faire normalement. “

Swan dit qu’elle s’est assurée d’avoir tout ce dont elle a besoin pour s’entraîner depuis chez elle. “Le country club où nous nous entraînons a été vraiment sympa et ils m’ont laissé, mon frère et moi, emprunter des trucs au gymnase.

Nous l’avons donc ramené chez nous pour installer une mini salle de gym au sous-sol. «Je vais certainement en profiter. Nous avons aussi de l’espace dans le jardin pour faire du mouvement. [Me and my brother will] entraînement ensemble. Mon père adore ça aussi et ma mère donc nous allons avoir des séances d’entraînement en famille. ”