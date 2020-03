Kei Nishikori a hâte de revenir

Au cours de sa carrière, Kei Nishikori a remporté 12 titres ATP, il a été le premier Japonais à atteindre une finale du Slam (US Open 2014) depuis l’époque de Zenzo Shimizu en 1920, puis perdu face à Marin Čilić. Dans les autres tournois du Grand Chelem, il a joué au moins un quart de finale.

Aux Jeux olympiques de Rio, il a remporté la médaille de bronze en battant Rafael Nadal en troisième-quatrième place. Le 2 mars 2015, il atteint la 4e position du classement mondial, toujours son meilleur classement. Après sa participation à la finale de la Coupe Rogers à Toronto, Nishikori a représenté le Japon aux Jeux olympiques de Rio 2016, où il a été classé 4e.

En demi-finale, il a perdu contre Andy Murray et a affronté Rafael Nadal pour le match pour la médaille de bronze, qu’il a remporté en 3 sets; c’était la première médaille olympique de tennis pour le Japon en 96 ans. Lors d’une récente interview, le Japonais a rappelé son moment le plus mémorable: «La troisième place des éliminatoires avec Nadal.

Bien sûr, la médaille était en jeu. Et ce match contre Nadal l’a rendu très mémorable. “Il a du mal avec la forme physique depuis qu’il a subi une procédure mineure au coude après l’US Open de 2019. Nishikori a hâte de revenir et de recommencer à jouer:” Mon coude va bien mais mon le corps n’est pas encore prêt.

Je me suis reposé depuis longtemps et je reviens de zéro. C’est triste de voir l’Open d’Australie et maintenant de sauter la Coupe Davis, et d’autres grands tournois arrivent. Tout se passe bien mais je n’ai pas pu arriver à temps.

Je suis sûr que je reviendrai bientôt, je l’espère à Miami ce mois-ci ou pour la saison sur terre battue, même si ce n’était pas possible cette semaine ».