Kei Nishikori annonce de bonnes nouvelles pour ses fans

Le joueur de tennis numéro un japonais Kei Nishikori a joué pour la dernière fois à l’US Open 2019. Son coude droit a interrompu son crépuscule de 2019 et l’aube de la saison 2020. Sa blessure était si grave et cela l’obligeait à dire: «Je me rapproche de la retraite.»

Heureusement, l’as japonais s’est remis de ses problèmes de blessure et a annoncé son retour au circuit ATP. Nishikori sera présent sur les courts de la Coupe Davis. L’équipe japonaise jouera contre les Latino-Américains de l’Equateur à Miki, au Japon. L’événement devrait avoir lieu du 6 au 7 mars 2020.

En décembre de l’année dernière, Nishikori était inquiet de son mandat sur la tournée professionnelle. Mais maintenant, les choses ont commencé à se mettre en place.

Kei Nishikori

Ce sera sa première compétition de tennis depuis sa chirurgie du coude en octobre 2019. Il a conclu la saison sans titre et s’est également séparé de son entraîneur de longue date Dante Bottini.

Au lieu de Bottini, il a nommé l’ancien spécialiste du double, Max Mirnyi dans son équipe.

En 2019, Nishikori était le quart de finaliste des trois premiers tournois de l’année. Il a également joué un thriller en cinq sets contre le Français Benoit Paire à Roland Garros et cela s’est avéré être l’un des meilleurs matchs de l’année.

Après avoir raté des tournois de la balançoire asiatique en 2019 et de l’Open d’Australie 2020, Nishikori n’a pas réussi à défendre pas mal de points ATP et, par conséquent, son classement numéro huit mondial est tombé au numéro 31.

Objectif 2020 pour Kei Nishikori

Outre toutes ses lacunes, la priorité de Kei Nishikori pour la saison 2020 est les Jeux de Tokyo. Il vise à bien faire sur son propre terrain tout en représentant sa nation aux Jeux olympiques.

Naomi Osaka et Kei Nishikori

L’ancien finaliste de l’US Open s’entraîne dur pour imiter sa gloire aux Jeux de Rio 2016 à Tokyo. De plus, les fans de tennis japonais attendaient que Naomi Osaka et Kei Nishikori fassent équipe de l’action de double dans leur ville lors du prestigieux événement olympique.