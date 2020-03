Kei Nishikori annonce une triste nouvelle devant les Indian Wells Masters

La star japonaise Kei Nishikori a renoncé à sa participation à l’Indian Wells Masters 1000 au cours des dernières heures. Cela vient comme une mauvaise nouvelle pour ses fans qui attendaient avec impatience que l’ancien joueur du top 10 fasse son retour.

Les rapports indiquent que Nishikori a été évincé en raison de sa blessure au coude qui n’est toujours pas complètement guérie. Tommy Paul remplacera Nishikori lors de la compétition.

Comment Nishikori a-t-il été blessé et quelles sont les autres théories qui circulent concernant son absence? Découvrons-le.

Savoir plus – Kei Nishikori et d’autres pourraient manquer le Sunshine Double – Voici pourquoi

Comment Kei Nishikori s’est-il blessé?

Kei Nishikori n’a pas été en action depuis une défaite de troisième ronde contre Alex De Minaur à l’US Open, en septembre. Il a dû subir une petite opération du coude pendant l’intersaison, avouant que la douleur était présente bien avant le Grand Chelem.

Nishikori a ensuite abandonné l’Open d’Australie et la Coupe ATP. En fait, il n’a joué aucun tennis en 2020. Cependant, la star japonaise fait son retour sur le terrain, dans un tournoi différent et dans un lieu plus confortable.

Nishikori sera vu en compétition à la Coupe Davis en tant que membre de l’équipe du Japon. Il participera au tirage au sort à domicile contre l’Equateur. Le match se déroulera à huis clos compte tenu de la menace imminente du Coronavirus qui a ravagé les populations à travers le pays japonais.

Savoir plus – Kei Nishikori annonce de bonnes nouvelles pour ses fans

En fait, le doute antérieur sur la participation de Nishikori était soulevé par la menace de la maladie. Selon certaines sources, les États-Unis envisageaient d’imposer une interdiction de voyager aux citoyens japonais et coréens pour contrer la menace du coronavirus.

Cela signifiait que de nombreuses stars du tennis comme Nishikori auraient pu rencontrer des difficultés pour entrer aux États-Unis.

Pour Nishikori, jouer aux Jeux olympiques de Tokyo sur son propre terrain sera le plus important. Pensez-vous que Nishikori peut devenir pleinement en forme avant les Jeux olympiques?