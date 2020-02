Kei Nishikori: “Ceux de Tokyo seront mes derniers Jeux Olympiques”

Il a un défi et est prêt à le relever … et ce n’est pas un défi comme ceux qu’il affronte dans d’autres tournois. Kei Nishikori Naviguez à travers les eaux turbulentes de devoir essayer à nouveau de revenir à ce niveau que vous avez entrevu il y a plusieurs saisons et que vous voulez faire un pas de plus pour gagner le meilleur. C’est une grande pression pour le Japonais, qui n’est toujours pas sur la piste en raison d’une blessure. Le Japonais a accordé une interview à Nikkon Sports où il a parlé de toutes les nouvelles et a également rappelé son match contre Rafael Nadal aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro.

État physique actuel après plusieurs mois d’absence des pistes: “Petit à petit je me sens mieux et je pense que dans quelques semaines je serai prêt à revenir sur le circuit. J’ai eu un mauvais moment pendant tout ce temps, mais je ne me voyais pas capable de revenir. Après la dernière opération j’ai perdu beaucoup de poids, et non J’étais physiquement assez bien pour jouer à un jeu de haute intensité. Maintenant, je reviens lentement à mon poids idéal et je deviens plus fort lorsque je m’entraîne. “

Le changement d’entraîneur qu’il a fait à la fin de la saison dernière: “Je voulais faire un changement et c’est pourquoi j’ai décidé de ne pas continuer avec Dante Bottini. Je dois le remercier pour tout ce qu’il m’a appris et fait pour moi au cours de ces dernières saisons, mais je pense qu’il avait besoin d’un changement. Un de mes défauts est ma performance dans le réseau et c’est pourquoi j’ai décidé d’embaucher Max Mirny, car il a toujours été caractérisé comme un joueur qui se démarque dans le service et la volée sur le net. Je pense que ce changement peut être utile. “

Le sentiment de jouer aux Jeux Olympiques: “Chaque fois que vous jouez à des Jeux Olympiques, vous vous sentez unique. Normalement, au tennis, vous jouez pour vous-même, mais dans certains Jeux Olympiques, vous donnez le maximum pour vous et pour tout un pays. C’est une sensation unique que très peu de gens peuvent ressentir. Je me souviens encore que Médaille de bronze à Rio de Janeiro, c’était incroyable, maintenant ma tête joue à Tokyo, où je serai sûrement ma dernière participation à cette compétition, j’ai 30 ans et je ne me sens pas dans le déclin de ma carrière, mais je suis un personne qui souffre beaucoup avec des blessures et je dois savoir qu’avec 34 je n’aurai pas le physique avant.

Rencontre avant Nadal à Rio de Janeiro: “Je pense que ce fut l’un des matchs les plus spéciaux et les plus importants de ma carrière professionnelle. Je me souviens encore que je visais le milieu de match, mais mon adversaire a réussi à surmonter un adversaire 2-5 et à faire correspondre le match à un set. Cependant, je ne l’ai pas fait. Je suis devenu nerveux et j’ai continué à jouer à mon niveau pour finalement gagner et obtenir une médaille aux Jeux Olympiques, ce qui ne s’était pas produit dans mon pays depuis 96 ans. Il m’a été très difficile de gagner un Nadal qui n’est jamais perdu et vous oblige à jouer concentré à tout moment “, a conclu le joueur japonais qui espère être prêt pour les 1000 Masters d’Indian Wells et de Miami.

