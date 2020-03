Kei Nishikori élimine les 30 meilleures curiosités des fans

L’ancien numéro 4 mondial Kei Nishikori a répondu aux 30 questions les plus brûlantes après avoir été placé devant un appareil photo par Uniqlo, la marque qui est également son sponsor de vêtements. Le Japonais a révélé son terrain et son tournoi préférés, les sports qu’il aime en plus du tennis, la difficulté pour lui de s’intégrer aux États-Unis, avec quel joueur il s’entend le mieux, à quoi ressemble son avenir pour lui et bien plus encore.

Outre tout cela, Kei a révélé quel joueur de plus de 30 ans était «vraiment génial» et pourquoi la victoire contre Rafael Nadal aux Jeux olympiques de Rio 2016 était l’un de ses meilleurs souvenirs.