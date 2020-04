Kei Nishikori espère que la saison reprendra dès que possible

La star du tennis japonaise Kei Nishikori, 30 ans, espère que la saison reprendra dès que possible alors qu’il progresse chaque jour dans son processus de récupération après une opération au coude. Nishikori, classé n ° 31 dans le monde, n’a pas joué depuis l’US Open de l’année dernière alors que sa campagne de 2019 se terminait après avoir subi une opération de coude de fin de saison en octobre.

Le Japonais espérait qu’il serait prêt pour le début de cette saison, mais ce n’était malheureusement pas le cas car il a été contraint de sauter tout l’été australien. Le joueur de 30 ans a également raté tout le mois de février mais semble être prêt à reprendre ses activités en mars ou début avril.

Malheureusement pour Nishikori et l’ensemble du monde du tennis, la saison de tennis a été suspendue jusqu’au 13 juillet au moins en raison de l’épidémie de coronavirus. “J’espère vous voir bientôt. Eh bien, nous savons que ce ne sera pas bientôt, mais attendez un peu plus”, a déclaré Nishikori sur Instagram Live, par Jose Morgado.

Plusieurs joueurs ont déclaré qu’ils ne seraient pas surpris si la saison entière était finalement annulée. Après avoir annulé la saison de gazon, l’ATP et la WTA ont confirmé que leurs efforts se tourneront vers la reprise de la saison lorsque cette suspension actuelle expirera.

“Pour le moment, les tournois qui se déroulent à partir du 13 juillet 2020 prévoient toujours de se dérouler conformément au calendrier publié”, ont indiqué l’ATP et la WTA dans un communiqué conjoint. “L’ATP et la WTA réalisent l’importance et la responsabilité de prioriser la santé et la sécurité de la communauté du tennis et du grand public tout en évaluant la faisabilité de la reprise de Tours.”