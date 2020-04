Kei Nishikori espère que son hiatus prendra fin, mais une pandémie pourrait gâcher son retour

Ce n’est que le mois dernier que Kei Nishikori, le n ° 1 masculin japonais au monde, a commencé à penser sérieusement à jouer la Coupe Davis contre l’Équateur. Il n’avait plus joué depuis le troisième tour de l’US Open 2019, souffrant d’une blessure chronique au coude nécessitant une intervention chirurgicale.

Il aspire maintenant à revenir malgré qu’il sache que cela prendrait un certain temps pour être à 100%. “Mon coude va bien, mais mon corps n’est pas encore prêt … Je me suis reposé depuis longtemps et je reviens de zéro. C’est triste de voir l’Open d’Australie et maintenant de sauter la Coupe Davis et d’autres grands tournois à venir, “Nishikori a dit solennellement.

Mais il n’a pas encore senti le sommet des choses à venir lorsque la pleine épidémie de virus a éclaté. La pandémie a donné aux joueurs en convalescence et malades comme Nishikori le temps de se remettre en forme. Ceux qui n’étaient pas aussi cohérents qu’ils le devaient, cela a donné un repos légitime pour aiguiser leurs compétences et leur jeu.

Le problème peut être que c’est trop de temps qui s’est écoulé sans calendrier précis de tournois à jouer. Cela laisse à chacun le sentiment de manquer un peu de talent et d’esprit de compétition. Des joueurs comme Kei Nishikori sont dans le pétrin et les gerbes d’incertitude à leur retour presque du tout.

Aucun tournoi n’est manqué car ils ont été annulés ou reportés sans que rien ne soit encore définitif dont Nishikori doive s’inquiéter. “..Je vais continuer à travailler dur pour être de retour sur le terrain dès que possible”, avait déclaré le joueur d’ATP, 13e, se sentant plutôt excité il y a des mois.

C’était avant l’épidémie, lorsque les événements n’étaient pas sur le point de couper, mais aujourd’hui, c’est une autre affaire. Chaque événement est en cause, tout comme le retour de Kei Nishikori dans les tribunaux compétitifs. Les joueurs s’entraînent sans savoir quand un tournoi refera surface ou sera à nouveau annulé.

Mais Nishikori essaie de garder espoir. L’année dernière, il était en tête de penser à peut-être réussir la saison 2020, au cas où ce serait son dernier en tant que joueur de tennis professionnel. “Je me rapproche de la retraite.

Je veux être guéri et revenir jouer au bon tennis dans la seconde moitié de l’année », a-t-il déclaré avec optimisme. en tournée.

Kei Nishikori ne veut pas sortir comme ça et dit sincèrement que “… je veux pouvoir bien jouer … je ne veux pas en faire trop.” Surtout, il veut revenir sur le terrain mais craint qu’avec le temps, il ne sera plus près de jouer qu’il ne l’était il y a des mois avant l’épidémie de virus.