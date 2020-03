Kei Nishikori fait le point sur les blessures après le retrait de la Coupe Davis

Blessé au coude, Kei Nishikori, blessé, s’est retiré du match de qualification de la Coupe Davis 2020 contre l’Équateur. L’ancien numéro 3 mondial tentait de revenir d’une mise à pied de six mois contre l’Équateur. Cependant, quand Nishikori retournera-t-il finalement à l’action? Il répond.

Nishikori est aux prises avec une blessure au coude droit depuis l’US Open 2019. Il faisait partie de l’équipe japonaise de Coupe Davis pour la première fois depuis qu’il a remporté un partenariat de double en caoutchouc avec Yuichi Sugita contre l’Ukraine en 2016.

“Je ne pouvais tout simplement pas arriver à temps”: Kei Nishikori

Le joueur de 30 ans a expliqué que, du point de vue de la condition, il n’était pas à son meilleur. Il vise à se remettre à jouer après avoir un peu plus construit son corps et retrouver sa confiance. Par la suite, son retour pourrait être retardé jusqu’au début de la saison sur terre battue en avril.

«Tout se passe bien, mais je ne pouvais tout simplement pas arriver à temps. Je suis sûr que je reviendrai bientôt, j’espère à Miami ce mois-ci ou pour la saison sur terre battue. Mais pas cette semaine », a déclaré Nishikori, s’adressant exclusivement à daviscup.com.

Le numéro 31 mondial n’est toujours pas assez en forme en raison de la blessure persistante, qui a nécessité une intervention chirurgicale en octobre. Bien qu’il soit certain de son retour à l’action, son retour reste toujours hors de vue car il s’agit d’un processus étape par étape et tout dépend de sa constitution.

“Mon corps n’est pas encore prêt”: Nishikori

«Mon coude va bien, mais mon corps n’est pas encore prêt et je veux le construire. Je me suis reposé depuis longtemps et je reviens de zéro. C’est triste de voir l’Open d’Australie et maintenant de sauter la Coupe Davis, et d’autres grands tournois arrivent », a-t-il conclu.

La Coupe Davis pourrait être l’occasion idéale pour Nishikori de s’entraîner et de reprendre le rythme. Cependant, les stars ne semblent pas être de son côté car il n’a pas pu se rendre à l’événement. Il sera intéressant de voir quand la star japonaise pourra se remettre de sa blessure et retourner à l’action.

Varun Khanna

Diplômé MBA Tech | Passionné de sport | Écrivain par passion