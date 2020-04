Kei Nishikori fait l’éloge de Milos Raonic, Grigor Dimitrov

La star du tennis japonaise Kei Nishikori a fait l’éloge de Milos Raonic en disant que pour lui, le service le plus difficile à retourner est celui du Canadien le plus important. Nishikori, Raonic, 30 ans et 29 ans, s’est affronté sept fois chacun, les Japonais menant la tête à tête 5-2.

Un peu surprenant, les deux stars du tennis ne se sont pas rencontrées depuis un match nul du premier tour du Groupe mondial 2015 en Coupe Davis. “Le service le plus difficile à retourner pour moi est le service de Raonic, bien que (John) Isner ou (Ivo) Karlovic puissent atteindre un service plus fort”, a déclaré Nishikori sur Instagram Live.

Kei “Le service le plus difficile à revenir pour moi est le service de Raonic, bien qu’Isner ou Karlovic puissent atteindre un service plus fort.” pic.twitter.com/wPgTr3KOIT – 井蛙 堂 (@seiadoumogera) 17 avril 2020

Le n ° 31 mondial Nishikori a également fait l’éloge de la star du tennis bulgare Grigor Dimitrov, car il considère qu’il n’y a pas de meilleur partenaire de double sur le Tour pour lui.

Kei a de nouveau fait l’éloge de “Dimi” en tant que partenaire de double, a déclaré qu’il est le meilleur (partenaire), qu’il peut tout faire, que son service et sa volée sont bons, “son retour … euh c’est un peu..😅.” Il veut jouer en double avec Hewitt ou Goffin, aime (jouer en double avec) polyvalent https://t.co/GmDNvvaGvE – 井蛙 堂 (@seiadoumogera) 17 avril 2020

Nishikori et Dimitrov, 28 ans, ont joué deux fois ensemble et bien qu’ils n’aient jamais perdu un match – ils n’ont pas non plus remporté de titre ensemble.

Nishikori et Dimitrov ont fait leurs débuts en duo à l’International de Brisbane en 2013 – où ils ont remporté leurs deux premiers matchs avant de céder la place à Marcelo Melo et Tommy Robredo en demi-finale. Les deux sont revenus à Brisbane en 2016 – où ils ont une fois de plus atteint la demi-finale avant de donner à leurs adversaires une promenade.