Kei Nishikori ne manquera pas son rendez-vous avec Godó

Il Open de Barcelone Banc Sabadell toujours collectionner des soldats pour son édition 2020 et celui qui ne pouvait pas être manqué était Kei Nishikori Le champion de 2014 et 2015 retournera une saison de plus au Comte de Godó, l’un des endroits où il a récolté le plus de succès dans sa carrière. Le Japonais y recherchera sa quatrième finale bien qu’il sache déjà que la box sera chargée de top10 qui tentera de le ralentir.

