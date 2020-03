Kei Nishikori prêt à recommencer à zéro alors qu’il révèle une date de retour potentielle

Kei Nishikori espère que son cauchemar de blessure sera bientôt terminé alors qu’il vise un retour à l’action d’ici la fin mars.

L’ancien numéro 4 mondial n’a joué aucun tennis de compétition depuis l’US Open de l’an dernier en raison d’une blessure au coude de longue date, mais il a été dit qu’il pourrait jouer pour le Japon lors de la qualification de la Coupe Davis ce week-end contre l’Équateur.

Cependant, le joueur de 30 ans a pris la décision de ne pas concourir car il n’était pas en forme, mais a révélé que son coude allait bien et visait l’Open de Miami, qui débutera le 23 mars.

«Tout se passe bien, mais je ne pouvais tout simplement pas arriver à temps. Je suis sûr que je reviendrai bientôt, je l’espère à Miami ce mois-ci ou pour la saison sur terre battue, mais pas cette semaine », a-t-il déclaré à Daviscup.com.

«Mon coude va bien, mais mon corps n’est pas encore prêt et je veux le construire. Je me suis reposé longtemps et je reviens de zéro. C’est triste de voir l’Open d’Australie et maintenant de sauter la Coupe Davis, et d’autres grands tournois arrivent. “

