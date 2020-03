Kei Nishikori s’améliore mais n’est pas encore prêt à jouer

La star du tennis japonaise Kei Nishikori semble être sur le point de rater l’action de la Coupe Davis cette semaine car il ne jouera pas au moins le jour de l’ouverture d’un match de qualification contre l’Equateur. Nishikori, un ancien numéro 4 mondial, n’a pas encore commencé sa campagne 2020 car il se remet encore d’une opération au coude qu’il a subie en octobre 2019.

Il y a trois jours, le n ° 31 mondial Nishikori s’est retiré des Indian Wells Masters – qui débutera la semaine prochaine – et cela a mis un grand doute sur sa participation à la Coupe Davis. Nishikori était présent lors de la cérémonie du tirage au sort, mais son nom n’a pas été tiré car il a confirmé qu’il voulait se donner un peu plus de temps avant de faire son retour.

“En ce qui concerne la condition, je ne suis pas au mieux de ma forme. Je vais recommencer à jouer après avoir un peu plus développé mon corps et reprendre confiance. Ma blessure s’améliore. Je n’ai plus mal maintenant. Je ne peux pas dire pour certain quand je reviendrai, peut-être Miami ou la saison d’argile “, a déclaré Nishikori, via Sports Hochi et Daily Sports.