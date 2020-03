Kei Nishikori se sent mieux mais ne veut rien précipiter avant Miami

Après le quintuple champion Roger Federer, Kevin Anderson et Jo-Wilfried Tsonga, ancien numéro un mondial. 4 Kei Nishikori était le dernier joueur à devoir se retirer du premier événement Masters 1000 à venir à Indian Wells.

Juste un jour après ses 30 ans, les Japonais ont dû sauter la première Coupe ATP en raison d’une blessure au coude droit, terminant la saison précédente en dehors du top 10 pour la deuxième fois en trois ans et aux prises avec des blessures qui l’ont forcé à tout rater. l’action après l’US Open.

Le Japonais est mis à l’écart depuis septembre, subissant une intervention chirurgicale le 22 octobre et progressant dans les mois suivants, bien qu’il ne soit toujours pas prêt à jouer à nouveau, sautant le match nul de la Coupe Davis contre l’Équateur cette semaine.

Kei était resté dans le top 10 jusqu’à fin octobre, entamant la saison 2019 avec le titre à Brisbane avant de se retirer en quart de finale de l’Open d’Australie contre Novak Djokovic. Il était le demi-finaliste à Rotterdam dans ce qui était son dernier résultat notable avant avril et Barcelone où Daniil Medvedev l’a renversé dans la bataille pour le match pour le titre dans un set décisif serré.

Les Japonais ont atteint les quarts de finale à Rome, Roland Garros et Wimbledon, gagnant quelques positions de classement mais les perdant rapidement après avoir disputé seulement cinq matches après le All England Club, n’ayant pas réussi à remporter une victoire à Montréal et Cincinnati et se dirigeant vers New York avec une faible confiance.

Là, Kei a évincé Marco Trungelliti et Bradley Klahn avant de perdre contre Alex de Minaur en quatre sets dans ce qui s’est avéré être son dernier match jusqu’à présent. Nishikori espère faire un retour à Miami ou pendant la saison de terre battue, ne risquant rien et attendant de revenir à 100% après une si longue pause.

“Tout se passe bien mais je n’ai pas pu arriver à temps. Je suis sûr que je reviendrai bientôt, je l’espère à Miami ce mois-ci ou pour la saison sur terre battue, bien que cela n’ait pas été possible cette semaine”, a déclaré Nishikori. .

“Mon coude va bien mais mon corps n’est pas encore prêt, et je veux le reconstruire. Je me suis reposé depuis longtemps et je reviens de zéro. C’est triste de voir l’Open d’Australie et maintenant de sauter la Coupe Davis. , et d’autres grands tournois arrivent.

Ce sera bizarre sans fans ici; Je suis sûr que les joueurs ressentiront quelque chose de différent. Lorsque vous avez de nombreuses personnes à regarder, vous vous concentrez automatiquement, de sorte que l’équipe devra se soutenir plus que d’habitude. ”