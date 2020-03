Ken Skupski soulève l’option que le tennis ne reviendra pas en 2020

Il y en a beaucoup qui le pensent mais très peu qui le disent. Est-il possible que nous ne jouissions plus du circuit de tennis professionnel cette saison? L’explosion de COVID-19 le monde entier a été contraint de suspendre l’activité de la tournée jusqu’au 7 juin, date indicative qui, pour beaucoup, n’est que la première des nombreuses barrières à venir. Ken Skupski, un doubleur vétéran de 36 ans, a commenté dans une conversation avec le Courrier quotidien son peu d’optimisme pour les mois à venir, confirmant même son sentiment que le tennis ne reviendra qu’en 2021.

“Mon opinion est que ce problème nous prendra au moins six mois à résoudre, même Je vois l’option de ne plus revenir cette année. Certes, ce que je pense en ce moment, c’est qu’il ne sera pas possible de jouer sur le gazon. En fait, il faudrait être très optimiste pour penser que l’US Open aura lieu », souligne le Britannique, confiné ces semaines chez lui à Liverpool avec le reste de sa famille.

Skupski, quatrième finaliste en janvier dernier à l’Open d’Australie avec son coéquipier Santiago González, explique sa pensée dans une situation radicalement différente de la normale. «Nous avons réalisé qu’à peine sept semaines s’étaient écoulées depuis le début de la saison, mais soudain, la vie est devenue très différente. Il est maintenant temps d’être réaliste à propos de tout cela, de réaliser l’importance de ce qui se passe là-bas. Cette situation ne sera facile pour personne, au moins j’ai la distraction de ma famille, de mes enfants. Les joueurs de tennis doivent être assez égoïstes dans leur point de vue, je ne serais pas surpris si l’un des plus jeunes souffre de ce panorama si différent de la façon dont ils vivent régulièrement », explique le natif du Lancashire.

Heureusement marié et père de trois enfants, Ken passe ses journées en quarantaine à faire de l’exercice dans son petit gymnase à domicile. «J’ai une corde à sauter, des poids, je peux même aller courir une fois par jour, c’est tout pour le moment. En ce moment j’attends la livraison d’un vélo qui Association de tennis sur gazon a distribué les 23 meilleurs professionnels et juniors de la région. Plusieurs fois, vous vous demandez pour quoi vous vous entraînez exactement, mais nous sommes relativement chanceux d’être des joueurs de tennis, d’être dans la structure du sport. Ce que je ressens vraiment, c’est pour tous ceux qui avaient préparé leur rendez-vous avec les Jeux Olympiques pendant tout ce temps ».

Et qu’en est-il de l’économie à la maison du plus ancien des Skupski? Eh bien, disons simplement qu’il est préférable de le prendre avec humour. “Il y a eu des discussions sur un éventuel support ATP pour leurs joueurs, mais je ne m’attends à rien., la vérité. Je ne vais pas y réfléchir. Nous devons essayer d’en tirer le meilleur parti. L’une des choses positives est qu’à la fin du processus, nous apprendrons à mieux connaître nos voisins. Nous sommes la plus jeune famille de notre communauté et nous avons déjà contacté les personnes âgées pour leur faire savoir que nous sommes pleinement disponibles pour ce dont elles ont besoin », conclut le Royaume-Uni.

