Kenin admet plus de pression après avoir remporté l’Australie

Comme il est difficile d’atteindre le sommet et de toucher le ciel comme il l’a fait Sofia Kenin à l’Open d’Australie remportant son premier Grand Chelem. Mais il est bien connu que c’est toujours une entreprise beaucoup plus difficile de rester à ce niveau et de continuer à gagner. Laissez-les vous dire sinon Sofia Kenin. L’Américaine a fait ses adieux à son premier match du tournoi WTA Premier de Dubaï devant la kazakhe tonique Elena Rybakina en trois manches. Le Moscovite de naissance a reconnu lors d’une conférence de presse la situation différente à laquelle était confronté l’émirat arabe. Il a essayé de l’admettre mais il n’a pas pu trouver la clé. Il a du chemin à parcourir pour faire face à sa nouvelle réalité et connaît «Sonya».

Ce n’était pas son jour à ses débuts à Dubaï. “Je ne me sentais pas bien dans mon jeu aujourd’hui. Elle a très bien joué bien sûr. Mais j’ai fait beaucoup d’erreurs directes. Je ne savais pas non plus comment profiter de mes opportunités. Je me sentais tout à fait désaccordée tout au long du match. J’ai essayé de récupérer et de supporter, mais cela n’a pas fonctionné aujourd’hui. “

Différentes sensations face à l’Open d’Australie. “C’est une situation différente, tout est différent. En Australie, j’avais l’impression que tout roulait, sur roues. Beaucoup de jeux que j’ai joués. Ici, c’était mon premier match. Je ressens plus de pression maintenant évidemment. Je dois essayer d’une manière ou d’une autre d’apprendre à conduire Cette pression à l’avenir.

Physiquement, je vais bien, je n’ai pas de blessures. Oui je suis un peu fatigué comme c’est logique. Mais je me sens bien, prêt à tout donner. “

Ce qui nous attend maintenant après avoir perdu avec Rybakina. “Mon prochain arrêt sera Doha. Bien que je doive d’abord me préparer pour les doubles de demain. Je ferai de mon mieux lors du prochain tournoi. De nombreux tournois arrivent dans les prochaines semaines, certains plus importants que d’autres évidemment. Je souhaite pouvoir mieux jouer dans ces tournois. “

Jouez en double aux Jeux Olympiques. “Je le voudrais sans aucun doute. Je voudrais les jouer avec Bethanie (Mattek-Sands). Nous n’en avons pas vraiment parlé. Nous jouons beaucoup ensemble, alors j’espère que cela peut arriver.”

Sur la nouvelle règle du «coaching» depuis les tribunes. “Mon père m’a dit certaines choses depuis les tribunes, oui. Essayez de ne rien dire pendant le match de toute façon. Il n’y a pas non plus beaucoup de secret lorsque vous jouez. Il n’y a pas grand-chose à dire sur le terrain, au-delà des bases.”

