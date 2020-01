Kenin analyse le jeu Muguruza

Sofia Kenin vivre des moments que d’autres rêvent de vivre au moins une fois dans une trajectoire entière. Le jeune joueur de tennis américain est entré dans la finale de Open d’Australie, et celui qui aura le rival espagnol Garbiñe Muguruza. Lors de sa comparution ultérieure devant les médias, après avoir battu le numéro un mondial, Ash Barty, l’Américaine a analysé son prochain rival et partagé sa fierté d’être entraînée par son père.

Analyse de la rencontre et des sensations après l’obtention du pass. “Bien sûr, je voudrais d’abord m’excuser auprès de tous les fans australiens. Je sais qu’ils voulaient qu’elle gagne. Ce n’est pas facile pour eux. J’ai battu le numéro 1. Elle a joué un grand match, c’est un grand joueur, un joueur très dur, et c’est un rêve devenu réalité pour moi. J’en ai toujours rêvé. Bien sûr, je croyais en moi. C’est quelque chose de différent, de surréaliste, mais j’ai toujours pensé que je pouvais atteindre une finale du Slam. Bien sûr, je n’avais pas de livre à connaître. Je ne savais pas exactement quand je sens qu’à cet âge c’est incroyable Tout le monde ne peut pas vivre ce moment, vivre ce rêve, mais j’ai travaillé très dur, j’ai mis tous mes efforts dans l’entraînement, dans mon état physique, tous les efforts que j’ai été faisant, ils m’ont amené ici. C’est comme un rêve devenu réalité pour moi. “

Le service, une des clés de sa victoire. “Je pense que sortir est le hit numéro un et je sens que je devenais bien. Je savais que je devais aller bien. Mais je pense que j’avais un état d’esprit clair sur la façon dont je voulais le faire. Bien sûr, elle allait vraiment bien, mais je pouvais trouver mon rythme certains J’ai senti que j’essayais vraiment de me concentrer sur la réduction des erreurs non forcées parce qu’à la fin je jouais contre le numéro un mondial, je jouais contre Ash Barty, qui joue vraiment bien. “

Sa soif de victoire, caractéristique de son caractère– “J’ai toujours eu ça. Peu importe qui je joue, où je joue, je vais gagner. Ça n’a pas d’importance. Bien sûr, je respecte beaucoup mes adversaires quand je joue. Quand je vais sur le terrain, je suis là pour gagner, Je suis là pour faire mon travail, j’essaie d’être du mieux que je peux, mais je pense qu’il y a plus d’améliorations que je peux faire, je sens que j’ai fait beaucoup de choses pendant la pré-saison pour m’aider à améliorer ma condition physique, en améliorant différents aspects de mon jeu. , Je me suis amélioré. Tout est payant. Mais je veux m’améliorer et continuer. “

À propos de Muguruza, le rival de la grande finale. “J’ai joué contre Garbine à Pékin. Ce fut un match difficile. Elle joue du bon tennis en ce moment, elle a eu de belles victoires. Ce ne sera pas facile. Elle est vraiment agressive. Bien sûr, je veux frapper en premier, je ne veux pas me défendre contre elle.” J’ai l’impression que ça va être de voir qui contrôle le plus les points, qui dicte. Bien sûr, la défense va évidemment aider.

Sa relation avec son père, également son entraîneur. “Nous avons dû traverser des moments difficiles, mais nous sommes arrivés ici. Nous sommes très fiers. Je suis très heureux d’être ici avec mon père. J’ai l’occasion de partager ce moment avec lui. J’en ai rêvé et je suis sûr qu’il a rêvé avec cela; je suis sûr qu’il est fier de moi. Je suis vraiment reconnaissant et très heureux de partager cela avec lui. “

