Kenin, droit au titre à Lyon

Aujourd’hui pourrait être l’un de ces jeux compliqués pour le principal favori du titre Lyonmais Sofia Kenin Il a pu contourner la tempête et a imposé à la population locale Océane Dodin 6-1, 6-7 (5) et 6-2. Après un premier set écrasant, Dodin a commencé à trouver son tennis et à compliquer les choses à la tête de la série numéro un, qui a remplacé de manière convaincante le tie-break du deuxième set dans un troisième set qui a scellé en un peu plus d’une demi-heure. Désormais, l’Américaine s’attend à rivaliser avec le duel entre Caroline Garcia et Alison van Uyvtanck.

