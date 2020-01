Kenin interrompt le rêve de Gauff en Australie

Jusqu’ici est venu le rêve de Cori gauff dans cette Open d’Australie. La jeune fille de 15 ans a été battue 6-7 6-3 6-0 contre un imposant et sérieux Sofia Kenin, qui sans recevoir toute l’attention que les autres filles peuvent recevoir, a beaucoup grandi ces derniers mois et se retrouve ainsi en quarts de finale du tournoi, sa première fois en Grand Chelem. Coco a manqué de gaz juste après ce premier set intense mais ouvre la voie à sa croissance et c’est qu’il souligne que ces huitièmes seront très petits très prochainement dans un tournoi de cette catégorie.

