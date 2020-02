Kenin: “Je dois apprendre à gérer la pression”

Sofia Kenin Il génère de grandes attentes et fait partie des favoris dans tous les tournois qui se disputent après son acte à Melbourne. Dans les prolégomènes de WTA Premier 5 Doha 2020, la jeune Américaine a réfléchi au changement de vie qui a signifié son premier titre en Grand Chelem. “Tout est très différent, beaucoup de gens parlent de moi, les attentes sont élevées. Je veux maintenir la bonne performance de celle que je montre, je dois apprendre à gérer cette nouvelle situation. Je veux gagner des matchs cette semaine. Rien n’a changé en moi, je déteste perdre , oui “, a déclaré une femme qui s’est fixé un objectif prioritaire. “Mes grands objectifs sont de me qualifier pour Jeux Olympiques et Finales WTA 2020“Il fera ses débuts dans le tournoi qatari contre le vainqueur du duel entre Flipkens et Yastremska.

