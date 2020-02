Kenin, le plus jeune américain dans le Top 10 depuis Serena

Le tennis américain peut se féliciter car avec 21 ans, Sofia Kenin Elle est devenue la gagnante de l’Open d’Australie et se hisse ainsi au 7e rang du classement. De cette façon, Kenin devient le top 10 des plus jeunes de son pays depuis Serena Williams c’était en 1999. Kenin se joint à une longue liste de jeunes joueurs nord-américains qui ont frappé très fort et nombreux sont ceux qui se trouvent en haut du classement. Les États-Unis pensent que le tennis féminin dominera dans la prochaine décennie.

