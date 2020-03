Kenin passe huitième à Lyon

Le principal favori de la WTA de Lyonl’américain Sofia Kenin, est déjà en huitième de finale du tournoi. Le champion de l’Open d’Australie a fait ses débuts aujourd’hui dans la ville française, avant le Russe Vitalia Diatchenko, qui a battu en deux manches, 6-4 et 6-3. Kenin, qui affrontera la Roumaine Jaqueline Cristian, numéro 173 au monde, n’a pas eu trop de problèmes pour vaincre sa rivale et avancer dans le tournoi qui sert de préambule aux importantes rencontres d’Indian Wells et de Miami.

