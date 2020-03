Joueur de tennis américain Sofia Kenin Le champion WTA International de Lyon 2020 a été proclamé, battant la finale allemande en grande finale Anna-Lena Friedsam pour un 6-2, 4-6 et 6-4 travaillé en une heure et 49 minutes de jeu, dans un match où la joueuse américaine était supérieure à sa rivale au plus fort du match. Il s’agit du deuxième titre de Sofia Kenin cette saison, après celui remporté à l’Open d’Australie contre l’Espagne Garbiñe Muguruza. Magnifique début d’année de l’Américain.

.