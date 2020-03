Kenny De Schepper entre dans l’histoire en enchaînant 22 points consécutifs gagnés

Kenny De Schepper Il a réalisé un exploit qui ne devrait pas être dilué par les circonstances qui vivent et qui mérite une mention. Le vétéran français joue un tournoi ITF dans son pays et Gleb Shakarov a été mesuré au premier tour. Après avoir remporté le premier set dans un tie-break de longue haleine, une situation incroyable a été vécue dans le deuxième set. 30-30 dans le premier match et par la suite rien de plus absolu pour Shakarov. Pas un seul point n’a réussi à démarrer le joueur susmentionné de De Schepper, qui a enchaîné 22 points consécutifs gagnés, quelque chose de plus difficile étant donné qu’il était sur une piste couverte.

Kenny De Schepper a remporté 22 points de suite sur un terrain dur en salle contre Gleb Sakharov. Je veux dire, 22 points consécutifs de 0-0 30-30 dans le deuxième set.

Ils ne l’appellent pas King Kenny pour rien pic.twitter.com/nPBCprN4Jv

– Dead Net Cord (@MqLeo) 10 mars 2020

.