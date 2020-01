L’une des promesses du tennis australien, Kent Yamazakia décédé à cause d’un effondrement et d’un coup à la tête lors d’une chute sur la piste où il s’entraînait, tel que rapporté par «Tennis West». L’Australien de 15 ans, qui a commencé à se démarquer localement avec plusieurs tournois de sa catégorie, s’entraînait sur l’une des pistes d’un tournoi ITF au Népal, quand il a subi un coup faible et subséquent avec lequel il a perdu connaissance.

