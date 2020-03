Kerber et Kenin confirmés pour le tournoi inaugural à Berlin

La Wta a un nouveau rendez-vous en 2020. Elite tennis revient dans la capitale allemande, Berlin, dans un tournoi de catégorie Premier qui se jouera sur gazon du 13 au 21 juin, deux semaines avant le différend de Wimbledon et remplaçant Majorque au calendrier. Ainsi, le tournoi allemand a déjà annoncé ses premiers participants et les confirmations sont de haut niveau: Angelique Kerber et Julia Goerges Ils dirigeront la marine allemande pour tenter de laisser le trophée à la maison, tandis que le nouveau champion de l’Open d’Australie sera également présent, Sofia Kenin, et la révélation de 16 ans Coco Gauff

Les joueurs confirmés pour «bett1 open» – un nouveau tournoi WTA à Berlin (13-21 juin, gazon):

Angelique Kerber

Sofia Kenin

Julia Görges

Cori gauff

